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Азербайджан сповістив рф про закриття філії Росспівробітництва через “розвідувальний характер” діяльності

06 лютого 2025, 13:13
Азербайджан сповістив рф про закриття філії Росспівробітництва через “розвідувальний характер” діяльності
Фото: 1news.az
Раніше в Азербайджані звинуватили "Русский дом", який курує Росспівробітництво, у шпигунстві.
Влада Азербайджану надіслала москві офіційне повідомлення про припинення на своїй території діяльності Росспівробітництва.
 
Про це повідомляє The Insider із посиланням на азербайджанське видання Report і його джерела. 
 
Зазначається, що рішення пов'язане з тим, що Азербайджан не потребує зовнішньої допомоги, “тим більше яка надається через непрозорі схеми та організації, структура яких явно має розвідувальний характер”.
 
Росспівробітництво позиціонує себе як російське федеральне агентство у справах Співдружності незалежних держав (СНД), співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва.
 
Insider зазначає, що у січні на телеканалі Baku.tv вийшов репортаж про культурний центр “Русский дом” у Баку, який курує Росспівробітництво. Глава агентства Євген Примаков у своєму Telegram-каналі назвав репортаж, в якому “Русский дом” звинувачувався в шпигунській діяльності, брехливим і мерзенним і пообіцяв, що Росспівробітництво подасть позов про захист ділової репутації.
війнаАзербайджаншпигунстворосія загроза

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