Азербайджан сповістив рф про закриття філії Росспівробітництва через “розвідувальний характер” діяльності

Раніше в Азербайджані звинуватили "Русский дом", який курує Росспівробітництво, у шпигунстві.

Влада Азербайджану надіслала москві офіційне повідомлення про припинення на своїй території діяльності Росспівробітництва.

Про це повідомляє The Insider із посиланням на азербайджанське видання Report і його джерела.

Зазначається, що рішення пов'язане з тим, що Азербайджан не потребує зовнішньої допомоги, “тим більше яка надається через непрозорі схеми та організації, структура яких явно має розвідувальний характер”.

Росспівробітництво позиціонує себе як російське федеральне агентство у справах Співдружності незалежних держав (СНД), співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва.

Insider зазначає, що у січні на телеканалі Baku.tv вийшов репортаж про культурний центр “Русский дом” у Баку, який курує Росспівробітництво. Глава агентства Євген Примаков у своєму Telegram-каналі назвав репортаж, в якому “Русский дом” звинувачувався в шпигунській діяльності, брехливим і мерзенним і пообіцяв, що Росспівробітництво подасть позов про захист ділової репутації.