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Азербайджан та Вірменія домовились про обмін полонених і подальшу нормалізацію відносин

07 грудня 2023, 20:53
Азербайджан та Вірменія домовились про обмін полонених і подальшу нормалізацію відносин
Фото: з відкритих джерел
З міркувань гуманізму і "як жест доброї волі" Азербайджан погодився звільнити 32 вірменських військовослужбовців, а Вірменія – двох азербайджанських.

Влада Азербайджану та Вірменії в четвер оголосила про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема обмін полонених та продовження переговорів щодо мирної угоди.

Про це йдеться у спільній заяві.

 Так, апарати прем’єр-міністра Вірменії та президента Азербайджану погоджуються з тим, що "випала історична можливість для досягнення довгоочікуваного миру в регіоні", і намірами досягти мирного договору "на основі поваги принципів суверенітету і територіальної цілісності".

З міркувань гуманізму і "як жест доброї волі" Азербайджан погодився звільнити 32 вірменських військовослужбовців, а Вірменія – двох азербайджанських.

Крім того, Єреван вирішив відкликати заявку на проведення наступної Конференції ООН з питань зміни клімату (COP29) на користь Баку й закликав інші країни регіону Східної Європи підтримати Азербайджан.

У відповідь Азербайджан підтримує кандидатуру Вірменії на членство в Бюро Східноєвропейської групи держав COP.

"Вірменія та Азербайджан продовжать переговори щодо реалізації в найближчому майбутньому додаткових заходів зі встановлення довіри, і закликають міжнародне співтовариство підтримати їхні зусилля, які сприятимуть встановленню взаємної довіри між двома країнами і позитивно впливатимуть на весь Південно-Кавказький регіон", – підсумовується в заяві.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.

ВірменіяАзербайджанвійна в Україніросія окупанти

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