Азербайджан відкрив справу проти російських силовиків
01 липня 2025, 16:08
Фото: 1news.az
Їх звинувачують у тортурах і вбивстві двох азербайджанців
В Азербайджані прокуратура відкрила кримінальну справу проти російських силовиків після загибелі двох азербайджанців у російському Єкатеринбурзі. Їх жорстоко побили під час затримання, що й призвело до смерті.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Азербайджану.
За даними слідства, 27 червня силовики Росгвардії, МВС та ФСБ затримали кількох громадян Азербайджану в рамках "оперативно-розшукових заходів". Під час затримання, транспортування і перебування в адмінбудівлях затриманих били твердими предметами. Їм не дали жодної можливості захиститись.
Унаслідок цього загинув 60-річний підприємець Гусейн Сафаров - у приміщенні МВС, і його брат, 55-річний таксист Зієддін Сафаров - наступного ранку в машині спецпідрозділу.
Судмедекспертиза підтвердила, що причиною смерті стали численні переломи та сильний травматичний шок.
Ще кілька громадян Азербайджану після затримання опинились у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Прокуратура Азербайджану кваліфікувала ці дії як умисне вбивство з особливою жорстокістю, перевищення службових повноважень і тортури, що призвели до смерті. Справу веде Слідчий відділ Генпрокуратури Азербайджану, створено окрему слідчу групу.