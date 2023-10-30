Азербайджан відправив Україні партію гуманітарної допомоги

Конвой із 14 вантажівок із гуманітарним вантажем вирушив для підтримки заходів із відновлення сталого електропостачання територій, які постраждали від війни в Україні.

Азербайджан сьогодні, 30 жовтня, відправив чергову партію допомоги для України. Йдеться про електрообладнання.

Про це повідомляє AZƏRTAC.

"З території Сумгайитського технологічного парку була перша партія електрообладнання, передбачена нашою країною для надання гуманітарної допомоги народу України", - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що згідно з розпорядженням президента Ільхама Алієва від 17 липня 2023 року, гуманітарний вантаж, підготовлений Міністерством енергетики, включає більше ніж 555 тисяч метрів електричних кабелів і проводів.

Конвой із 14 вантажівок із гуманітарним вантажем вирушив для підтримки заходів із відновлення сталого електропостачання територій, які постраждали від війни в Україні.

Також видання пише, що чергові частини передбачуваної допомоги загальною вартістю 7,6 млн доларів, яку підготовлено відповідно до заявок, які надійшли з України, планується відправити найближчим часом.

Від початку російського вторгнення Баку надало Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги на загальну суму понад 33 мільйони доларів.

При цьому Азербайджан є одним із лідерів з гуманітарної допомоги в рамках відновлення енергосистеми України після ракетних ударів з боку росії.