Азербайджан виділить Україні $1 млн гуманітарної допомоги

Президент Алієв підписав відповідний указ

Азербайджан перекаже Україні $1 млн на зміцнення її енергетики.

Про це йдеться в указі, який підписав президент Азербайджану Ільхам Алієв.

"Виділити міністерству енергетики Азербайджанської Республіки [...] кошти в розмірі $1 млн, еквівалентні манатам, для закупівлі й передання електротехнічного обладнання, виробленого в Азербайджані, з метою надання гуманітарної допомоги Україні", – ідеться в указі.

У документі зазначають, що "у зв'язку з нещодавньою ситуацією в Україні уряд Азербайджану кілька разів спрямовував гуманітарну допомогу українському народу".

У Баку посилаються на двосторонні документи, підписані 2000-го, 2008-го і 2022 року.