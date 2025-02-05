Азербайджан виділить Україні $1 млн гуманітарної допомоги
05 лютого 2025, 21:55
Фото: ia-centr.ru
Президент Алієв підписав відповідний указ
Азербайджан перекаже Україні $1 млн на зміцнення її енергетики.
Про це йдеться в указі, який підписав президент Азербайджану Ільхам Алієв.
"Виділити міністерству енергетики Азербайджанської Республіки [...] кошти в розмірі $1 млн, еквівалентні манатам, для закупівлі й передання електротехнічного обладнання, виробленого в Азербайджані, з метою надання гуманітарної допомоги Україні", – ідеться в указі.
У документі зазначають, що "у зв'язку з нещодавньою ситуацією в Україні уряд Азербайджану кілька разів спрямовував гуманітарну допомогу українському народу".
У Баку посилаються на двосторонні документи, підписані 2000-го, 2008-го і 2022 року.