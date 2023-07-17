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ПОЛІТИКА

Азербайджан виділив понад $7 млн на гуманітарну допомогу Україні

17 липня 2023, 19:58
Азербайджан виділив понад $7 млн на гуманітарну допомогу Україні
Фото: 1news.az
Відповідне розпорядження підписав президент країни Ільхам Алієв.

Азербайджан виділив 7,6 мільйонів доларів на надання гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє Report.

Зокрема, Алієв виділив кошти Міністерству енергетики Азербайджана для закупівлі та постачання в Україну електрообладнання. 

Кошти на гуманітарну допомогу Україні буде виділено з резервного фонду державного бюджету країни.

Від початку російського вторгнення Баку надало Києву понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги на загальну суму майже на 17 мільйонів доларів.

Крім того, Азербайджан є одним із лідерів з гуманітарної допомоги в рамках відновлення енергосистеми України після ракетних ударів з боку росії.

допомогаАзербайджанвійна в Україні

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