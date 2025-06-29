Азербайджан висловив протест рф через затримання своїх громадян

У Єкатеринбурзі було проведено "комплекс заходів" у рамках розслідування кримінальних справ минулих років

В Азербайджані скасовуються всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами.

Про це повідомляє Report.

"Беручи до уваги демонстративні цілеспрямовані та позасудові вбивства й акти насильства, скоєні правоохоронними органами росії проти азербайджанців за етнічною ознакою в Єкатеринбурзі, а також з огляду на те, що останнім часом подібні випадки набули систематичного характеру, скасовуються культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, тощо, заплановані до проведення в Азербайджані за лінією державних і приватних установ росії", – наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що громадяни можуть звернутися до відповідних пунктів продажу та онлайн-платформ для повернення квитків.