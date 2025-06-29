Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Азербайджан висловив протест рф через затримання своїх громадян

29 червня 2025, 17:53
Азербайджан висловив протест рф через затримання своїх громадян
Фото: 1news.az
У Єкатеринбурзі було проведено "комплекс заходів" у рамках розслідування кримінальних справ минулих років

В Азербайджані скасовуються всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами.

Про це повідомляє Report.

"Беручи до уваги демонстративні цілеспрямовані та позасудові вбивства й акти насильства, скоєні правоохоронними органами росії проти азербайджанців за етнічною ознакою в Єкатеринбурзі, а також з огляду на те, що останнім часом подібні випадки набули систематичного характеру, скасовуються культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, тощо, заплановані до проведення в Азербайджані за лінією державних і приватних установ росії", – наголошується в повідомленні.
 
Підкреслюється, що громадяни можуть звернутися до відповідних пунктів продажу та онлайн-платформ для повернення квитків.
 
Азербайджанвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Політика
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Переклад iPress – 26 червня 2025, 07:33
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Політика
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Переклад iPress – 25 червня 2025, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється