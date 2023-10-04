Азербайджан затримав трьох експрезидентів Нагірного Карабаху – ЗМІ

Азербайджанські джерела повідомляють, що затриманих експрезидентів доставлено до Баку.

Нагірному Карабаху служба державної безпеки Азербайджану затримала колишніх президентів невизнаної республіки та доправила їх до Баку.



Про це повідомляє BBC із посиланням на азербайджанські джерела.

Служба державної безпеки Азербайджану затримала експрезидентів невизнаної республіки Нагірний Карабах Аркадія Гукасяна, який перебував на посту у період з 1997 по 2007 рік, Бако Саакяна (2007-2020), Араїка Арутюняна (2020-2023) і колишнього спікера парламенту республіки Давида Ішханяна.

Проти них буде порушено кримінальні справи за сепаратизм.