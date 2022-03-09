Азербайджан збільшить подачу газу до Європи

Азербайджан планує подвоїти експорт природного газу до Європи, заявив президент країни Ільхам Алієв, виступаючи на форумі Амброзетт" в італійському місті Чорнобіо.

Про це заявила його прес-служба.

Пропускна спроможність ТАР становить 10 млрд. куб. м. Алієв зазначив, що Азербайджан планує довести потужність Транс-Анатолійського газопроводу до 32 млрд. кубометрів.

"Для цього мають бути зроблені важливі кроки - політичні рішення, технічні заходи та, звичайно, інвестиції. Тому що можливості різних сегментів Південного газового коридору різні", - сказав Алієв.

Він наголосив, що попит на азербайджанський газ дуже великий.

"Ми бачимо, що питання природного газу є одним із найактуальніших питань порядку денного європейців. Можу сказати, що з початку російсько-української війни ми отримали офіційні звернення з більш ніж 10 країн щодо збільшення обсягів експорту газу або початку експорту", - заявив президент Азербайджану.

Алієв зазначив, що підтверджені запаси газу Азербайджану становлять 2,6 трлн кубометрів.

TANAP є частиною проекту "Південний газовий коридор" від Баку до півдня Італії. Газопровід прокачує газ з Азербайджану через Грузію та Туреччину до грецького кордону та з'єднується з Трансадріатичним газопроводом.

У Європі нині азербайджанський газ купують Італія, Греція та Болгарія.

Нагадаємо, раніше російська газова компанія Газпром оголосила про повне зупинення прокачування газу трубопроводом Північний потік.