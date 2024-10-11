Азія стурбована поширенням конфлікту на Близькому Сході – Блінкен

Блінкен також сказав, що Сполучені Штати безпосередньо взаємодіють з Ізраїлем, щоб підкреслити, наскільки важливо забезпечити гуманітарні потреби людей в Газі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив сьогодні, що в Азії існує глибоке занепокоєння долею людей в Газі й конфліктами на Близькому Сході, і підкреслив, що Вашингтон робить все можливе, щоб запобігти їх поширенню.

Виступаючи в Лаосі після саміту країн Східної Азії, Блінкен сказав, що занепокоєння щодо Близького Сходу згадувалося в розмовах з іншими лідерами, під час яких він підтвердив, що Вашингтон відданий дипломатії, щоб контролювати ситуацію перед загрозою того, що він назвав віссю опору, очолюваною Іраном.

Про це пише Reuters.

"Інтенсивна увага Сполучених Штатів, яка приділяється вже протягом року, спрямована на те, щоб запобігти поширенню цих конфліктів. І ми працюємо над цим щодня", — сказав Блінкен на прес-конференції.

Блінкен додав, що Ізраїль має право захищатися від нападів "Хезболли", і, як і Сполучені Штати, він має чіткий і законний інтерес у створенні умов, за яких десятки тисяч переміщених осіб на півдні Лівану зможуть повернутися до своїх домівок.