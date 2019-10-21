"Бабине літо" в Києві побило четвертий температурний рекорд
У суботу в Києві "бабине літо" ознаменувалось черговим температурним рекордом, повідомляє "Українська Правда".
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського
Дослівно: "За даними спостережень метеостанції, після полудня 19 жовтня стовпчик максимального термометра піднявся до +23,3ºС, що на 2,1ºС вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого цього дня у 1957 році".
Деталі: Це вже четвертий температурний рекорд "бабиного літа" у Києві.
Що передувало: За даними метеорологів, "бабине літо" розпочалось у Києві 12 жовтня.
Нагадаємо: 21-го жовтня погода в більшості областей України залишається без змін. Опади малоймовірні, температура повітря протягом дня +17+24 градуси, вранці можливий туман. У Києві в понеділок має бути сонячно й тепло, вдень близько +20 градусів.
Нагадаємо, що синоптики попередили про заморозки в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків