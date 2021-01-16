Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Багаторічні спонсори відмовляються фінансувати чемпіонат світу з хокею-2021

Якщо його проводитимуть у Білорусі
Німецька компанія Nivea Men та чеська Skoda не будуть спонсорами чемпіонату світу з хокею 2021 роки, якщо він пройде в Білорусі.
Багаторічні спонсори відмовляються фінансувати чемпіонат світу з хокею-2021 Фото: AFP

Про це Nivea повідомила в коментарі до посту в Instagram, зазначає "Громадське".

"Nivea Men виступає за повагу, єдність і проти всіх форм дискримінації й насильства. Дивлячись на ситуацію, ми вирішили, що Nivea Men не буде спонсорувати чемпіонат світу з хокею 2021 роки, якщо буде підтверджено, що він пройде в Білорусі", - зазначили в компанії.

У Nivea Men уточнили, що вже поінформували Міжнародну федерацію хокею про своє рішення і будуть "уважно стежити за обговореннями".

До слова, ця компанія спонсорує чемпіонат світу з хокею вже більш як десять років. Не підтримувати чемпіонат компанію просять білоруські користувачі інтернету.

Фото: скріншот з Instagram

Ще одним багаторічним спонсором є чеська Skoda - вони підтримують чемпіонат вже 28 років поспіль. До мітингарів, які в Чехії протестували проти того, щоб Skoda підтримувала ЧС в Білорусі, 15 січня вийшов прессекретар компанії. Він сказав, що розділяє їхні вимоги.

Сьогодні, 16 січня, у Šcoda повідомили, що протягом 28 років були партнерами ЧС. Однак також в компанії підтримують права людини, через що відмовляться від спонсорства турніру, якщо Білорусь виступить як співорганізатор.

Більше про чемпіонат

Змагання мають пройти з 21 травня по 6 червня. Президент Федерації хокею Рене Фазель після зустрічі з Олександром Лукашенком говорив, що чемпіонат відбудеться в Мінську і Ризі, як і передбачалося.

Як повідомило джерело "РИА Новости", основним варіантом для Міжнародної федерації хокею залишається проведення ЧС-2021 з хокею в Мінську і Ризі, але федерація "глибоко стурбована здатністю Мінська безпечно провести турнір в пандемію".

Читайте також: Україна разом з Білоруссю, Польщею і країнами Балтії планують створити спільну хокейну лігу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2021 14:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.