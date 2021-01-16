Багаторічні спонсори відмовляються фінансувати чемпіонат світу з хокею-2021

Якщо його проводитимуть у Білорусі

Німецька компанія Nivea Men та чеська Skoda не будуть спонсорами чемпіонату світу з хокею 2021 роки, якщо він пройде в Білорусі.

Про це Nivea повідомила в коментарі до посту в Instagram, зазначає "Громадське".

"Nivea Men виступає за повагу, єдність і проти всіх форм дискримінації й насильства. Дивлячись на ситуацію, ми вирішили, що Nivea Men не буде спонсорувати чемпіонат світу з хокею 2021 роки, якщо буде підтверджено, що він пройде в Білорусі", - зазначили в компанії.

У Nivea Men уточнили, що вже поінформували Міжнародну федерацію хокею про своє рішення і будуть "уважно стежити за обговореннями".

До слова, ця компанія спонсорує чемпіонат світу з хокею вже більш як десять років. Не підтримувати чемпіонат компанію просять білоруські користувачі інтернету.

Фото: скріншот з Instagram Ще одним багаторічним спонсором є чеська Skoda - вони підтримують чемпіонат вже 28 років поспіль. До мітингарів, які в Чехії протестували проти того, щоб Skoda підтримувала ЧС в Білорусі, 15 січня вийшов прессекретар компанії. Він сказав, що розділяє їхні вимоги. Сьогодні, 16 січня, у Šcoda повідомили, що протягом 28 років були партнерами ЧС. Однак також в компанії підтримують права людини, через що відмовляться від спонсорства турніру, якщо Білорусь виступить як співорганізатор. Більше про чемпіонат Змагання мають пройти з 21 травня по 6 червня. Президент Федерації хокею Рене Фазель після зустрічі з Олександром Лукашенком говорив, що чемпіонат відбудеться в Мінську і Ризі, як і передбачалося. Як повідомило джерело "РИА Новости", основним варіантом для Міжнародної федерації хокею залишається проведення ЧС-2021 з хокею в Мінську і Ризі, але федерація "глибоко стурбована здатністю Мінська безпечно провести турнір в пандемію".

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