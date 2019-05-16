Бахчисарай: до будинку Джемілєва навідалась російська поліція
"Дільнична 6-го мікрорайону Бахчисараю Катерина Яхова з’ясовувала особисті дані прийомного сина Джемілєва – Ельдара", - написав у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує "Радіо Свобода".
"На питання, в чому причина її приходу до них у будинок і сенс процедури опитування, дільнична продемонструвала Ельдару якийсь список, в який були внесені кілька десятків прізвищ, заявивши при цьому, що всі вони, включаючи Ельдара, підозрюються в причетності до терористичної діяльності", – додав Чубаров.
Він не виключив, що представники окупаційної влади Криму можуть готувати «нові масштабні провокації проти кримських татар» напередодні 18 травня – Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Підконтрольна Кремлю влада Криму ситуацію наразі не коментувала.
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