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Бахчисарай: до будинку Джемілєва навідалась російська поліція

У Бахчисараї в анексованому Росією Криму в будинок лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва приходила російська поліція
За словами лідера, це сталося 15 травня, підконтрольні Росії поліцейські відвідували будинки кримських татар і опитували мешканців, звіряючись із наявними у них списками.
Бахчисарай: до будинку Джемілєва навідалась російська поліція Мустафа Джемілєв. Фото: news.bigmir.net

"Дільнична 6-го мікрорайону Бахчисараю Катерина Яхова з’ясовувала особисті дані прийомного сина Джемілєва – Ельдара", - написав у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує "Радіо Свобода".

"На питання, в чому причина її приходу до них у будинок і сенс процедури опитування, дільнична продемонструвала Ельдару якийсь список, в який були внесені кілька десятків прізвищ, заявивши при цьому, що всі вони, включаючи Ельдара, підозрюються в причетності до терористичної діяльності", – додав Чубаров.

Він не виключив, що представники окупаційної влади Криму можуть готувати «нові масштабні провокації проти кримських татар» напередодні 18 травня – Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Підконтрольна Кремлю влада Криму ситуацію наразі не коментувала.

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16 05 2019 10:04
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