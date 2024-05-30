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Бакара: Вишуканий Світ Гри та Шансу

30 травня 2024, 17:05
Бакара: Вишуканий Світ Гри та Шансу

Переглядаючи класичні бойовики про спецагентів ми не раз бачили, як головні герої вправно грають у бакара та перемагають круп’є. Проте, спираючись на свої знання про світ азартних розваг (з березня 2021 року очолюю редакторський відділ інформаційного порталу Про Інтернет-Казино), можу стверджувати, що багатьох людей лякає ця гра.

А все тому, що вони вважають її правила занадто складними. Спробуємо розібратися у особливостях цієї розваги та розглянути основні стратегії.

Правила гри у класичну бакара

Класична бакара – це популярна карткова гра, в якій учасник змагається з дилером. Перед початком раунду користувач робить ставку. Круп’є та гемблер отримують по дві карти та відкривають їх. Далі гравцю потрібно вгадати, у якій руці кращі карти, тобто де більше очок. Результат раунду визначається на основі суми балів. Буває і так, що гра завершується нічиєю.

Розвага отримала свою назву від італійського слова «Baccarat», що в перекладі означає «нуль». У цій грі значення всіх карт із зображеннями (валет, дама, король) та десятка прирівнюється до нуля. Туз рахується за одиницю. Решта карт зберігають своє номінальне значення. Тобто, якщо гравець отримує карту з числом від одного до дев’яти, стільки ж балів йому нараховується.

Популярні різновиди гри

Найбільшою популярністю користуються такі підвиди гри бакара:

  • Punto Banco (Пунто Банко). Європейська варіація класичної розваги. Гравці змагаються з дилером, а не один з одним. Ставки приймаються на «пунто» (гравця), «банко» (дилера) або на «егаліте» (нічию).
  • Chemin de Fer (Шемен де Фер). Гравці змагаються між собою, а казино виступає у ролі посередника та слідкує за дотриманням правил. Традиційно, з учасників списують по 5% від ставки.
  • Baccarat Banque (Бакара Банк). Головна відмінність від класичної версії у різноманітності ставок, які дозволено робити гравцям. Тут може бути відмінна кількість рук та роздача карт, наприклад, по одній замість двох.

Як грати в карткові ігри онлайн

Більшість українських онлайн казино додали у каталог класичну бакара або декілька її варіацій. Важливо добре вивчити правила, адже від цього залежить задоволення від ігрового процесу.

А загалом, почати грати онлайн доволі просто:

  • Виберіть із переліку розваг казино бакара та сядьте за віртуальний стіл. За ним можуть перебувати кілька учасників. Гравцеві слід почекати, поки його запросять приєднатися та зробити ставку.
  • Для ставок використовуються фішки. Їх потрібно покласти в ігровий сектор. Він поділений на кілька частин: від мінімальної до максимальної ставки. Гемблер додатково може зробити вибір на користь дилера, гравця чи нічиєї у партії.
  • Коли всі учасники отримали карти, проводиться підсумок балів. У випадку нічиєї приз отримують користувачі, які вказали на поле Tie.

Вивчивши правила та отримавши певний досвід в карткових розвагах, хочу порадити новим учасникам спершу випробувати гру в демонстраційному режимі.

Авторка цієї публікації – Олена Билиця – головна редакторка проєкту Prointernet.

 

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