Бакара: Вишуканий Світ Гри та Шансу
Переглядаючи класичні бойовики про спецагентів ми не раз бачили, як головні герої вправно грають у бакара та перемагають круп’є. Проте, спираючись на свої знання про світ азартних розваг (з березня 2021 року очолюю редакторський відділ інформаційного порталу Про Інтернет-Казино), можу стверджувати, що багатьох людей лякає ця гра.
А все тому, що вони вважають її правила занадто складними. Спробуємо розібратися у особливостях цієї розваги та розглянути основні стратегії.
Правила гри у класичну бакара
Класична бакара – це популярна карткова гра, в якій учасник змагається з дилером. Перед початком раунду користувач робить ставку. Круп’є та гемблер отримують по дві карти та відкривають їх. Далі гравцю потрібно вгадати, у якій руці кращі карти, тобто де більше очок. Результат раунду визначається на основі суми балів. Буває і так, що гра завершується нічиєю.
Розвага отримала свою назву від італійського слова «Baccarat», що в перекладі означає «нуль». У цій грі значення всіх карт із зображеннями (валет, дама, король) та десятка прирівнюється до нуля. Туз рахується за одиницю. Решта карт зберігають своє номінальне значення. Тобто, якщо гравець отримує карту з числом від одного до дев’яти, стільки ж балів йому нараховується.
Популярні різновиди гри
Найбільшою популярністю користуються такі підвиди гри бакара:
- Punto Banco (Пунто Банко). Європейська варіація класичної розваги. Гравці змагаються з дилером, а не один з одним. Ставки приймаються на «пунто» (гравця), «банко» (дилера) або на «егаліте» (нічию).
- Chemin de Fer (Шемен де Фер). Гравці змагаються між собою, а казино виступає у ролі посередника та слідкує за дотриманням правил. Традиційно, з учасників списують по 5% від ставки.
- Baccarat Banque (Бакара Банк). Головна відмінність від класичної версії у різноманітності ставок, які дозволено робити гравцям. Тут може бути відмінна кількість рук та роздача карт, наприклад, по одній замість двох.
Як грати в карткові ігри онлайн
Більшість українських онлайн казино додали у каталог класичну бакара або декілька її варіацій. Важливо добре вивчити правила, адже від цього залежить задоволення від ігрового процесу.
А загалом, почати грати онлайн доволі просто:
- Виберіть із переліку розваг казино бакара та сядьте за віртуальний стіл. За ним можуть перебувати кілька учасників. Гравцеві слід почекати, поки його запросять приєднатися та зробити ставку.
- Для ставок використовуються фішки. Їх потрібно покласти в ігровий сектор. Він поділений на кілька частин: від мінімальної до максимальної ставки. Гемблер додатково може зробити вибір на користь дилера, гравця чи нічиєї у партії.
- Коли всі учасники отримали карти, проводиться підсумок балів. У випадку нічиєї приз отримують користувачі, які вказали на поле Tie.
Вивчивши правила та отримавши певний досвід в карткових розвагах, хочу порадити новим учасникам спершу випробувати гру в демонстраційному режимі.
Авторка цієї публікації – Олена Билиця – головна редакторка проєкту Prointernet.