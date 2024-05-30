Бакара: Вишуканий Світ Гри та Шансу

Переглядаючи класичні бойовики про спецагентів ми не раз бачили, як головні герої вправно грають у бакара та перемагають круп’є. Проте, спираючись на свої знання про світ азартних розваг (з березня 2021 року очолюю редакторський відділ інформаційного порталу Про Інтернет-Казино), можу стверджувати, що багатьох людей лякає ця гра.

А все тому, що вони вважають її правила занадто складними. Спробуємо розібратися у особливостях цієї розваги та розглянути основні стратегії.

Правила гри у класичну бакара

Класична бакара – це популярна карткова гра, в якій учасник змагається з дилером. Перед початком раунду користувач робить ставку. Круп’є та гемблер отримують по дві карти та відкривають їх. Далі гравцю потрібно вгадати, у якій руці кращі карти, тобто де більше очок. Результат раунду визначається на основі суми балів. Буває і так, що гра завершується нічиєю.

Розвага отримала свою назву від італійського слова «Baccarat», що в перекладі означає «нуль». У цій грі значення всіх карт із зображеннями (валет, дама, король) та десятка прирівнюється до нуля. Туз рахується за одиницю. Решта карт зберігають своє номінальне значення. Тобто, якщо гравець отримує карту з числом від одного до дев’яти, стільки ж балів йому нараховується.

Популярні різновиди гри

Найбільшою популярністю користуються такі підвиди гри бакара:

Punto Banco (Пунто Банко). Європейська варіація класичної розваги. Гравці змагаються з дилером, а не один з одним. Ставки приймаються на «пунто» (гравця), «банко» (дилера) або на «егаліте» (нічию).

Chemin de Fer (Шемен де Фер). Гравці змагаються між собою, а казино виступає у ролі посередника та слідкує за дотриманням правил. Традиційно, з учасників списують по 5% від ставки.

Baccarat Banque (Бакара Банк). Головна відмінність від класичної версії у різноманітності ставок, які дозволено робити гравцям. Тут може бути відмінна кількість рук та роздача карт, наприклад, по одній замість двох.

Як грати в карткові ігри онлайн

Більшість українських онлайн казино додали у каталог класичну бакара або декілька її варіацій. Важливо добре вивчити правила, адже від цього залежить задоволення від ігрового процесу.

А загалом, почати грати онлайн доволі просто:

Виберіть із переліку розваг казино бакара та сядьте за віртуальний стіл. За ним можуть перебувати кілька учасників. Гравцеві слід почекати, поки його запросять приєднатися та зробити ставку.

Для ставок використовуються фішки. Їх потрібно покласти в ігровий сектор. Він поділений на кілька частин: від мінімальної до максимальної ставки. Гемблер додатково може зробити вибір на користь дилера, гравця чи нічиєї у партії.

Коли всі учасники отримали карти, проводиться підсумок балів. У випадку нічиєї приз отримують користувачі, які вказали на поле Tie.

Вивчивши правила та отримавши певний досвід в карткових розвагах, хочу порадити новим учасникам спершу випробувати гру в демонстраційному режимі.

Авторка цієї публікації – Олена Билиця – головна редакторка проєкту Prointernet.