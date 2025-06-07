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ПОЛІТИКА

Балтійські країни підтримали членство України в ЄС і НАТО

07 червня 2025, 14:24
Балтійські країни підтримали членство України в ЄС і НАТО
Фото: epa/vostock-photo
Також вони пообіцяли бути з Україною до її повної перемоги у війні з рф.

Комітети у закордонних справах парламентів Естонії, Латвії та Литви підтримали членство України у Євросоюзі та НАТО. Також вони пообіцяли бути з Україною до її повної перемоги у війні з рф.

Спільну заяву опублікував голова комітету закордонних справ парламенту Литви Жигімантас Павільоніс у Facebook.

"Перемога України над російською агресією та членство України в НАТО зміцнять справедливий і тривалий мир не лише в Україні, а й у всій Європі, і допоможуть зберегти міжнародний порядок, заснований на правилах, у всьому світі", - йдеться у спільній заяві парламентських комітетів країн Балтії.

Вони також визнали, що членство України в НАТО забезпечить більш ефективну та стійку основу для гарантування євроатлантичної безпеки.

У своїй спільній заяві комітети Естонії, Латвії та Литви перелічили п’ять своїх ключових зобов’язань:

  • Підтримувати Україну до її повної перемоги, включно зі звільненням всіх тимчасово окупованих територій та притягненням рф до відповідальності за воєнні злочини.
  • Підтримувати членство України в ЄС з метою завершення переговорів про вступ та набуття повноправного членства до 1 січня 2030 року.
  • Підтримувати шлях України до членства в НАТО. Майбутній саміт НАТО 2025 року в Гаазі повинен зробити конкретні політичні кроки, які прокладуть шлях до вступу України до Альянсу.
  • Сприяти розвитку оборонної співпраці з Україною, зокрема шляхом підтримки її вступу до Об’єднаних експедиційних сил (JEF) як етапу на шляху до глибшої інтеграції у сфері безпеки.
  • Посилювати дипломатичний тиск на росію шляхом її міжнародної ізоляції, розширення санкцій та забезпечення притягнення до відповідальності за злочини, вчинені проти України.

"Ми закликаємо комітети із закордонних справ інших парламентів, міжнародні парламентські асамблеї, уряди та відповідальні інституції схвалити цю заяву та вжити відповідних заходів, які забезпечать постійну та рішучу підтримку перемоги, відбудови та повної інтеграції України в євроатлантичну спільноту", - додається у заяві.

НАТОЛитваЛатвіяЕстоніяЄвросоюзвійна в Україні

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