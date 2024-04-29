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ПОЛІТИКА

Балтійські міністри попереджають, що російське глушіння GPS загрожує повітряною катастрофою

29 квітня 2024, 15:44
Балтійські міністри попереджають, що російське глушіння GPS загрожує повітряною катастрофою
Фото: Ukrinform
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушіння GPS-сигналів "гібридною атакою рф", яка становить небезпеку для їхніх громадян.

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії звинуватили росію в приглушенні сигналів GPS у Балтійському морі. Останніми тижнями це відбувається все частіше і може призвести до повітряної катастрофи.

Про це пише Financial Times.

Через глушіння сигналу GPS два рейси фінської авіакомпанії Finnair, що летіли з Гельсінкі в естонське місто Тарту, були змушені розвернутися та повернутися до Фінляндії. Вони не змогли безпечно дістатися до пункту призначення.

"Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це буде небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає занадто небезпечною, щоб її ігнорувати", — сказав у розмові з FT міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушіння GPS-сигналів "гібридною атакою рф", яка становить небезпеку для їхніх громадян. Він додав, що країни обговорять це зі своїми союзниками.

За словами експертів, за останні місяці десятки тисяч цивільних рейсів постраждали від глушіння GPS. Це також перешкоджає сигналам, якими користуються кораблі в Балтійському морі. FT пише, що сигнал GPS легко заглушити за допомогою відносно дешевого обладнання.

Жодна країна не визнала, що стоїть за глушінням сигналу GPS у Балтійському морі. Однак FT пише, що офіційні особи в регіоні заявили — "немає жодних сумнівів", що за глушінням сигналу стоїть росія. Високопоставлений чиновник сказав виданню, що таким чином росія намагається захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників.

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