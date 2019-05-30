Балуха перевели в тюремну лікарню

Український політв'язень в РФ Володимир Балух, який відбуває ув'язнення в колонії Тверської області Росії, переведений в тюремну лікарню.

"Ми зв'язувалися з Федеральною службою виконання покарань, Володимир Балух переведений в обласну лікарню ФСВП, в місто Торжок", - повідомили в офісі уповноваженого з прав людини Тверської області РФ, інформує LB.ua.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе заявляє, що у неї немає офіційного підтвердження цієї інформації.

"Я звернулася до т.в.о. начальника колонії з проханням дозволити відвідування Балуха лікарем з метою його первинного огляду та встановлення наявності або відсутності ознак того чи іншого захворювання з урахуванням його скарг на стан здоров'я. Якщо його переведуть в ЛПУ (лікувально-профілактичний заклад - Ред.), то виключно з метою відмови в задоволенні мого прохання і створення видимості надання Балуху медичної допомоги. Оскільки відповідь на мою заяву до тепер не надійшла, я не можу прокоментувати ситуацію, що склалася на сьогодні", - сказала Дінзе.

Вона повідомила, що планує відвідати Балуха наступного тижня і отримати більше інформації про його місцеперебування і стан.

Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.

25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Також, Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.