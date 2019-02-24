Балуха перевели з Краснодара до СІЗО Армавіра, - правозахисники
"У кримчанина досі немає теплих речей, оскільки напередодні етапу у його дружини Наталії Балух в СІЗО Сімферополя не прийняли посилку з речами і продуктами. В камері спецблоку він у даний час один", - повідомляє в неділю Кримська правозахисна група, інформує "Українська правда".
Правозахисники відзначають, що 21 лютого пізно ввечері Балуха вивезли з СІЗО міста Краснодара.
"Куди саме везуть Балуха ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Причини його переведення з керченської колонії на територію РФ також досі невідомі", - підкреслюють вони.
КПГ заявляє, що подібні дії влади РФ по відношенню до Балуха "порушують не тільки міжнародне гуманітарне право, а й закони самої Російської Федерації".
Нагадаємо, що 21 лютого, пізно ввечері Володимира Балуха вивезли з СІЗО міста Краснодара швидше за все для подальшого етапування в колонію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"