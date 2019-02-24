Балуха перевели з Краснодара до СІЗО Армавіра, - правозахисники

"Куди саме везуть Балуха ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Причини його переведення з керченської колонії на територію РФ також досі невідомі"

Політв'язень українець Володимир Балух перебуває в СІЗО м. Армавіра Краснодарського краю РФ.

"У кримчанина досі немає теплих речей, оскільки напередодні етапу у його дружини Наталії Балух в СІЗО Сімферополя не прийняли посилку з речами і продуктами. В камері спецблоку він у даний час один", - повідомляє в неділю Кримська правозахисна група, інформує "Українська правда".

Правозахисники відзначають, що 21 лютого пізно ввечері Балуха вивезли з СІЗО міста Краснодара.

"Куди саме везуть Балуха ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Причини його переведення з керченської колонії на територію РФ також досі невідомі", - підкреслюють вони.

КПГ заявляє, що подібні дії влади РФ по відношенню до Балуха "порушують не тільки міжнародне гуманітарне право, а й закони самої Російської Федерації".

Нагадаємо, що 21 лютого, пізно ввечері Володимира Балуха вивезли з СІЗО міста Краснодара швидше за все для подальшого етапування в колонію.