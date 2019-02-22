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Балуха вивезли із СІЗО Краснодара у невідомому напрямку, - правозахисники

Куди саме везуть політв'язня Володимира Балуха ні родичам, ні адвокатам не повідомили
21 лютого, пізно ввечері Володимира Балуха вивезли з СІЗО міста Краснодара швидше за все для подальшого етапування в колонію.
Балуха вивезли із СІЗО Краснодара у невідомому напрямку, - правозахисники Фото: facebook.com/zair.smedlya

Причини його переводу з керченської колонії на територію РФ також до сих пір невідомі, повідомляє Кримська правозахисна група у Facebook.

Подібні дії влади РФ стосовно Володимира Балух порушують не тільки міжнародне гуманітарне право, а й закони самої Російської Федерації, повідомляють правозахисники 

"Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Стан здоров'я дозволяє йому відбувати покарання в Криму, а особиста безпека навпаки, під час етапування в РФ піддається ще більшій загрозі, ніж на території півострова", - додали у правозахисній організації.

Додамо, українського політв'язня Володимира Балуха, який перебував у СІЗО Сімферополя в анексованому Криму, вивезли у російський Краснодар.

Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.

25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Також, Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

 

 
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22 02 2019 13:54
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