Матеріали:
Теми:

Банк Julius Baer припиняє роботу з російськими клієнтами

26 липня 2023, 09:49
Банк Julius Baer припиняє роботу з російськими клієнтами

Про це повідомляє Reuters.

"Банк Julius Baer припинить співпрацю з клієнтами, які постійно мешкають в росії, не пізніше 31 грудня. Водночас діяльність з управління активами, зокрема, повноваження на управління інвестиціями клієнтів, кредитні угоди та контракти з кредитними картками, буде припинено до кінця вересня цього року" - йдеться в матеріалі. 

Наразі швейцарський банк коментарів не надав, пише Reuters.

Рішення Банку про припинення обслуговування росіян було прийнято тоді, коли швейцарські банки потрапили під пильну увагу влади, яка використовує санкції, заморожування активів і кримінальні розслідування для здійснення тиску на еліту росії та зменшити підтримку президента рф володимира путіна, йдеться у матеріалі.

РосіябанкJulius BaerШвейцарський банк

Останні матеріали

У путіна вичерпуються можливості вийти сухим з України. Тож росія наближається до розплати – Лоуренс Фрідман
Політика
У путіна вичерпуються можливості вийти сухим з України. Тож росія наближається до розплати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 липня 2023, 08:44
Що робитиме росія. Гєрасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Політика
Що робитиме росія. Гєрасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Переклад iPress – 25 липня 2023, 15:27
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Cуспільство
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Переклад iPress – 25 липня 2023, 12:39
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Політика
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2023, 01:15
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Політика
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Переклад iPress – 24 липня 2023, 16:06
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється