Банк Julius Baer припиняє роботу з російськими клієнтами

Про це повідомляє Reuters.

"Банк Julius Baer припинить співпрацю з клієнтами, які постійно мешкають в росії, не пізніше 31 грудня. Водночас діяльність з управління активами, зокрема, повноваження на управління інвестиціями клієнтів, кредитні угоди та контракти з кредитними картками, буде припинено до кінця вересня цього року" - йдеться в матеріалі.

Наразі швейцарський банк коментарів не надав, пише Reuters.

Рішення Банку про припинення обслуговування росіян було прийнято тоді, коли швейцарські банки потрапили під пильну увагу влади, яка використовує санкції, заморожування активів і кримінальні розслідування для здійснення тиску на еліту росії та зменшити підтримку президента рф володимира путіна, йдеться у матеріалі.