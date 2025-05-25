Банк Німеччини заблокував Шредеру виплати з росії

Колишній канцлер ФРН не дорахувався майже півмільйона євро.

Один з німецьких банків Sparkasse заблокував рахунок екс федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера, на який він отримував перекази з рф.

Про це повідомляє Bild у неділю, 25 травня.

Йдеться про гроші, екс канцлер отримував як представник і голова наглядової ради компанії Nord Stream 2.

Компанія переказувала йому 200 тисяч євро кожні пів року.

Ці гроші надходили через відділення Газпромбанку в Люксембурзі, але з середини 2024 року Шредер не отримав жодного переказу, адже банк Sparkasse повертає такі транзакції.

Шредер став лобістом друга Володимира путіна через кілька місяців після завершення повноважень канцлера у 2005 році.

Правління Sparkasse оголосило про рішення через побоювання, що банк може потрапити під американські санкції, якщо продовжить зараховувати ці кошти.

Проте Шредер досі не внесений до жодного санкційного списку, а санкції проти Nord Stream 2 діють ще з 2022 року, але не ясно, чому банк вирішив заблокувати рахунок саме торік.

"Ми в принципі не висловлюємося публічно щодо відносин із клієнтами. Тому просимо зрозуміти, що ми не можемо відповісти на ваші запитання", - сказали у банку.

Ще в 2022 році пропонувалось позбавити колишнього канцлера звання почесного громадянина Ганновера, тоді Шредер випередив мера й сам відмовився від почесного звання.

Тепер Шредер не вживає юридичних кроків проти Sparkasse, а не так давно він дав зрозуміти, що досі підтримує Nord Stream 2, адж природний газ, за його словами, корисний для німецької економіки та її конкурентоспроможності.