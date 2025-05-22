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Bank of Georgia обмежив купівлю предметів розкоші росіянам

22 травня 2025, 16:51
Bank of Georgia обмежив купівлю предметів розкоші росіянам
Фото: ЕРА
За допомогою картки банку можна розплатитися за товари не дорожчі за 300 євро.
Найбільший у Грузії Bank of Georgia обмежив клієнтам із росії купівлі в магазинах лакшері-сегменту. За допомогою картки банку в них можна розплатитися за товари не дорожчі за 300 євро.
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
 
У банку пояснили, що це робиться в рамках виконання країною санкцій Євросоюзу. Грузія є кандидатом у члени ЄС, хоча процес вступу був заморожений улітку 2024 року.
 
Банк прокоментував обмеження російській державній агенції ТАСС і наголосив, що "дотримувався і дотримується" вимог санкцій США, ЄС та Великої Британії.
 
Це - перший відомий випадок, коли за забороною купівлі товарів розкоші стежить не магазин, а емітент банківської картки. російські громадяни стали частіше оформлювати карти міжнародних платіжних систем у Грузії та інших сусідніх із росією країнах після того, як з російського ринку пішли Visa та Mastercard.
банквійна в Україніросія окупанти

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