Bank of Georgia обмежив купівлю предметів розкоші росіянам

За допомогою картки банку можна розплатитися за товари не дорожчі за 300 євро.

Найбільший у Грузії Bank of Georgia обмежив клієнтам із росії купівлі в магазинах лакшері-сегменту. За допомогою картки банку в них можна розплатитися за товари не дорожчі за 300 євро.

У банку пояснили, що це робиться в рамках виконання країною санкцій Євросоюзу. Грузія є кандидатом у члени ЄС, хоча процес вступу був заморожений улітку 2024 року.

Банк прокоментував обмеження російській державній агенції ТАСС і наголосив, що "дотримувався і дотримується" вимог санкцій США, ЄС та Великої Британії.

Це - перший відомий випадок, коли за забороною купівлі товарів розкоші стежить не магазин, а емітент банківської картки. російські громадяни стали частіше оформлювати карти міжнародних платіжних систем у Грузії та інших сусідніх із росією країнах після того, як з російського ринку пішли Visa та Mastercard.