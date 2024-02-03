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Банкомати в Австрії перестали обслуговувати картки російського Газпромбанку

03 лютого 2024, 19:55
Банкомати в Австрії перестали обслуговувати картки російського Газпромбанку
Фото: gazprombank.ru
Фінансова установа досі не потрапила під санкції Євросоюзу.

Банкомати в Австрії перестали видавати готівку власникам карток російського Газпромбанку.

Про це пише Радіо Свобода.

Це найбільша російська кредитна організація, яка не потрапила під санкції Євросоюзу.

В австрійській компанії, яка обробляє платежі іноземних карток, пояснили, що ця проблема не є у межах її компетенції. У Газпромбанку заявили, що партнери банку в Австрії “відмовляються відповідати”, чому не видають гроші.

Проблему зафіксували наприкінці минулого року. російські ЗМІ повідомляють, що така ж проблема є і в Італії.

Газпромбанк, разом із “ДОМ.рф” є одним із двох банків зі списку 10 найбільших у росії, який не потрапив під санкції Євросоюзу після зими 2022 року. Восени Європарламент схвалив резолюцію, яка закликає внести банк до списку санкцій. Однак у прийнятому наприкінці грудня 12-му пакеті обмежень такого заходу немає.

Австріябанквійна в Україніросія окупанти

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