Банки країн Центральної Азії відмовляються від платежів з москви

Найбільші проблеми почалися в другому кварталі 2024 року.

На сьогодні проблеми почали виникати навіть за платежів національними валютами.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Так, банки Казахстану, Узбекистану, Киргизстану і Таджикистану почали частіше відмовлятися у прийомі коштів від російських компаній.

Це випливає з огляду транспортних компаній ПЕК, Digital ЗЕД, GTL та Logita Trade.

Відсоток відмов у платежах через банки Центральної Азії у липні зросла до 30%, а середній термін проведення операцій збільшився на 15% – до двох тижнів.

"Сталося це через посиленням комплаєнсу банків у цих країнах, які запитують все більше додаткових документів і пояснень, зокрема дані про компанії, їх засновників, клієнтів, джерела походження коштів та подробиці угод", – каже фінансовий директор ПЕК Роман Ромашевскій.

Банкир уточнив, що проблеми посилилися у другому кварталі 2024 року і виникають навіть за платежів національними валютами.

"Найбільше проблем виникає при оплаті товарів через банки Середньої Азії в інші країни, зокрема Китай", – сказала засновниця Digital ЗЕД Анна Фомічова.

Формат транскордонних переказів змінюється щодня і компанії постають перед складнощами, зокрема зі зростанням кількості повернень та відмов у переказах, пояснили у платіжному агрегаторі CDEK Pay. Проблеми з переказами до банків Центральної Азії підтвердили у Торгово-промисловій палаті та ділової організації "Опора росії".

Банки пояснюють це тим, що не хочуть "потрапити під роздачу" у зв'язку із санкціями США.