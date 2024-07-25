Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Банки країн Центральної Азії відмовляються від платежів з москви

25 липня 2024, 18:51
Банки країн Центральної Азії відмовляються від платежів з москви
Фото: EPA / UPG
Найбільші проблеми почалися в другому кварталі 2024 року.

На сьогодні проблеми почали виникати навіть за платежів національними валютами. 

Про це повідомляє The Moscow Times.

Так, банки Казахстану, Узбекистану, Киргизстану і Таджикистану почали частіше відмовлятися у прийомі коштів від російських компаній. 

Це випливає з огляду транспортних компаній ПЕК, Digital ЗЕД, GTL та Logita Trade. 

Відсоток відмов у платежах через банки Центральної Азії у липні зросла до 30%, а середній термін проведення операцій збільшився на 15% – до двох тижнів.

"Сталося це через посиленням комплаєнсу банків у цих країнах, які запитують все більше додаткових документів і пояснень, зокрема дані про компанії, їх засновників, клієнтів, джерела походження коштів та подробиці угод", – каже фінансовий директор ПЕК Роман Ромашевскій.

Банкир уточнив, що проблеми посилилися у другому кварталі 2024 року і виникають навіть за платежів національними валютами. 

"Найбільше проблем виникає при оплаті товарів через банки Середньої Азії в інші країни, зокрема Китай", – сказала засновниця Digital ЗЕД Анна Фомічова.

Формат транскордонних переказів змінюється щодня і компанії постають перед складнощами, зокрема зі зростанням кількості повернень та відмов у переказах, пояснили у платіжному агрегаторі CDEK Pay. Проблеми з переказами до банків Центральної Азії підтвердили у Торгово-промисловій палаті та ділової організації "Опора росії".

Банки пояснюють це тим, що не хочуть "потрапити під роздачу" у зв'язку із санкціями США.

Росіярубльбанки

Останні матеріали

Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Політика
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Переклад iPress – 24 липня 2024, 08:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється