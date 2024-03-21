Банки Китаю почали блокувати платежі з росії в юанях

Китайські банки бояться вторинних санкцій та тиску з боку Сполучених Штатів.

Великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях з росії та почали повертати такі транзакції клієнтам.

Про це російському виданню "Известия" розповів гендиректор АТ "Перша Група" Олексій Порошин.

За словами Порошина, серед тих, хто відмовився від російських платежів, як мінімум вісім кредитних організацій: Ping An Bank і Bank of Nengbo (займають 13 і 15 місця по капіталізації), Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial та China Zheshang.

Також юаневі платежі не проходять через банки з міжнародною участю: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Але більшість із них перестала проводити операції з російськими клієнтами ще два роки тому, уточнили співрозмовники видання у банківській сфері.

Китайські кредитні організації блокують юаневі платежі із середини січня. Джерело видання зазначило, що нові обмеження викликані побоюваннями через можливе запровадження вторинних санкцій та тиску з боку США. Деякі банки повідомляли своїх клієнтів, що вони тимчасово припиняють проводити транзакції в юанях з росією, але офіційно не публікували цю інформацію.

Відмова приймати платежі у юанях ускладнить проведення розрахунків для російських компаній. За словами російських фінансистів, розрахунки можуть бути продовжені декількома способами: через російський банк, платежі від якого ще приймають у Китаї, за допомогою відкриття філії компанії в КНР чи іншій "дружній країні, а також партнерів у Гонконгу".