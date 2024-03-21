Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Банки Китаю почали блокувати платежі з росії в юанях

21 березня 2024, 11:51
Банки Китаю почали блокувати платежі з росії в юанях
Фото: з вільних джерел
Китайські банки бояться вторинних санкцій та тиску з боку Сполучених Штатів.

Великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях з росії та почали повертати такі транзакції клієнтам.

Про це російському виданню "Известия" розповів гендиректор АТ "Перша Група" Олексій Порошин.

За словами Порошина, серед тих, хто відмовився від російських платежів, як мінімум вісім кредитних організацій: Ping An Bank і Bank of Nengbo (займають 13 і 15 місця по капіталізації), Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial та China Zheshang.

Також юаневі платежі не проходять через банки з міжнародною участю: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Але більшість із них перестала проводити операції з російськими клієнтами ще два роки тому, уточнили співрозмовники видання у банківській сфері.

Китайські кредитні організації блокують юаневі платежі із середини січня. Джерело видання зазначило, що нові обмеження викликані побоюваннями через можливе запровадження вторинних санкцій та тиску з боку США. Деякі банки повідомляли своїх клієнтів, що вони тимчасово припиняють проводити транзакції в юанях з росією, але офіційно не публікували цю інформацію.

Відмова приймати платежі у юанях ускладнить проведення розрахунків для російських компаній. За словами російських фінансистів, розрахунки можуть бути продовжені декількома способами: через російський банк, платежі від якого ще приймають у Китаї, за допомогою відкриття філії компанії в КНР чи іншій "дружній країні, а також партнерів у Гонконгу".

Китайбанкивійна в Україніросія окупантибанки рф

Останні матеріали

Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, Москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, Москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Політика
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Переклад iPress – 21 березня 2024, 08:07
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Cуспільство
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2024, 12:11
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Політика
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Переклад iPress – 20 березня 2024, 08:43
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Політика
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2024, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється