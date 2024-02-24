Банки закликають Британію посилити законодавство щодо арешту російських активів

Фінансові компанії хочуть уникнути потенційних юридичних проблем.

Міжнародні банки попередили уряд Великої Британії про необхідність встановити правові принципи, перш ніж вдаватися до конфіскації російських активів на мільярди фунтів стерлінгів, інакше це може викликати потрясіння для світової фінансової системи і наразити фінансові установи на ризик судових позовів.

Про це пише Bloomberg.

Західні країни запровадили проти Москви низку санкцій після повномасштабного вторгнення рф в Україну та заморозили російські активи, включаючи близько 300 мільярдів доларів центрального банку росії. Зараз, у другу річницю повномасштабної війни, низка політиків та активістів вимагають, щоб ці активи були конфісковані, а виручені кошти передані Києву.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Британії Девід Кемерон є одними з тих, хто закликав до конфіскації активів рф, тоді як політичні лідери Європейського Союзу були обережнішими. Близько двох третин з 300 мільярдів доларів російського центрального банку зберігаються в бельгійському кліринговому центрі Euroclear.

Цю обережність поділяють деякі представники фінансової індустрії, які заявили агентству Bloomberg, що хочуть, аби політична риторика, яка посилюється, трансформувалася в міжнародно скоординовані заходи для забезпечення законності конфіскації. Деякі банкіри і юристи у Великій Британії попереджають, що гучна конфіскація активів може зашкодити репутації Лондона як міжнародного фінансового центру і викликати питання про верховенство права.

Очікується, що Кемерон представлятиме Велику Британію на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі в понеділок, 26 лютого, для обговорення підтримки України. Також на зустрічі може бути порушена тема конфіскації активів. Однак до саміту лідерів країн G7, який відбудеться в Італії у червні, значного прогресу в цьому питанні не очікується, кажуть джерела агентства.

Пріоритетом для банків є певна форма правового захисту або відшкодування на тлі ризику будь-яких майбутніх позовів з боку росії проти окремих фінансових установ, причетних до конфіскації активів.

Повна сума заморожених російських активів у Британії невідома. Однак член парламенту лейборист Кріс Брайант минулого року казав, що близько 26 мільярдів фунтів стерлінгів активів центрального банку рф знаходяться в Британії, але частина з них може зберігатися в Euroclear.

Чиновники кількох урядових відомств Британії вивчають плани конфіскації активів, починаючи від власності олігархів і закінчуючи грошима на їхніх банківських рахунках. Але найбільша увага прикута до російського центрального банку. Альтернативною пропозицією до конфіскації активів є випуск облігацій з використанням коштів як застави, що також обговорюється.

Інший сценарій, який набув популярності серед банків і в ЄС, полягає в тому, щоб відокремити доходи від заарештованих активів, і передати їх Україні, залишивши самі активи недоторканими.

За словами джерела Bloomberg, знайомого з дискусіями у Великій Британії, пошук варіанту, який би влаштував усіх, вимагатиме транскордонного співробітництва, а також участі та згоди з боку США. І це може стати питанням для того, хто переможе на виборах у Штатах.

Значна частина важкої роботи над деталями будь-яких узгоджених дій, ймовірно, ляже на механізм координації правозастосування "Великої сімки", який допоміг синхронізувати санкції різних країн проти росії.

Фінансові установи повідомили, що будь-який крок з конфіскації активів вимагатиме чіткого аудиторського сліду, аби показати, що кошти йдуть в Україну, і зробити процес надійним та прозорим. Вони також закликали уряд врахувати будь-який тиск на банківську ліквідність, який може виникнути як через раптові вимоги про передачу коштів, так і через те, що інші іноземні інвестори, стурбовані конфіскацією активів, вирішать забрати свої гроші.

"Ми і наші партнери по G7 неодноразово підкреслювали, що зобов'язання Росії за міжнародним правом є чіткими: вона повинна заплатити за шкоду, яку завдала Україні. Велика Британія залишається повністю відданою співпраці з союзниками для пошуку всіх законних шляхів, за допомогою яких російські активи можуть бути використані для підтримки України", - заявив речник Міністерства закордонних справ Британії.

Багато банкірів вважають, що найбільш прийнятним планом є використання доходів від заморожених коштів, а не конфіскація самих активів. І ЄС заклав основу для такого підходу, прийнявши цього місяця закон, що вимагає від власників арештованих грошей відокремити прибуток. За оцінками ЄС, близько 15 мільярдів євро (16,2 мільярда доларів) можуть бути спрямовані в Україну протягом наступних чотирьох років саме таким шляхом.