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Банки знизили ставки за депозитами в гривні і валюті

За останні два тижні процентні ставки за депозитами опустилися для всіх валют. Знизили ставки 6 банків з 26 досліджуваних.
Банки знизили ставки за депозитами в гривні і валюті Фото: mvs.gov.ua

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках, проведений Liga.net, повідомляє "Економічна Правда".

У гривні максимально подешевшали вклади на термін до місяця - на 0,11 п.п. до 6,65% річних. Безстрокові заощадження скинули 0,1 п.п. і пропонують 4,74% річних.

Вклади періодом від місяця до трьох знизили прибутковість на 0,06 п.п. до 6,17% річних. Синхронно знизилися ставки для періодів від трьох місяців (7,5%), від 6 місяців (7,94%) і понад рік (7,98%).

Середня ставка в доларах для безстрокових заощаджень впала на 0,02 п.п. і становить 0,44% річних. Вклади на період менше місяця як і раніше пропонують 0,47% річних.

Прибутковість депозитів періодом від місяця до трьох знизилася на 0,03 п.п. і становить 0,74% річних. Синхронно, на 0,06 п.п., опустилися ставки для вкладів на терміни понад три місяці (0,83%) і понад півроку (1,16%). Депозити на період понад рік скинули 0,04 п.п. і пропонують 1,7% річних.

Ставки в євро паралельно знизилися для безстрокових заощаджень і для депозитів строком від півроку до року (на 0,04 п.п. до 0,2% і до 0,88% річних відповідно). Вклади періодом до місяця не зазнали змін в ставках - 0,25% річних.

Заощадження на періоди від місяця до трьох скинули 0,01 п.п. і дають 0,47% річних. Прибутковість для термінів від трьох місяців до 6 опустилася на 0,02 п.п. до 0,77% річних. Заощадження на терміни понад рік подешевшали також на 0,02 п.п. до 1,04% річних.

Нагадаємо, що раніше українці почали активніше вкладати кошти на депозити та брати кредити у банках

 

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28 09 2020 12:44
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