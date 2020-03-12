Барньє не обіцяє укладення угоди з Лондоном про майбутні відносини після Brexit
Головний парламентер Євросоюзу Мішель Барньє заявив, що абсолютно не впевнений у тому, чи зможе домогтися угоди між Великою Британією і ЄС про майбутні відносини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми швидко наближаємося до вирішального моменту в переговорах щодо Brexit", - наводять західні ЗМІ слова Барньє, сказані під час відеоконференції з європейськими дипломатами.
Він зазначив, що як і раніше не зрозуміло, чи зможуть учасники переговорів подолати розбіжності з ключових питань, і чи буде угода.
За словами дипломатів, Барньє розраховує, що найближчими днями стане зрозуміло, до чого привели переговори - успіху або провалу.
Минулої неділі глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що для Лондона і Брюсселя, які ведуть переговори про відносини після Brexit, настає вкрай важливий тиждень.
У кінці 2020 року завершується перехідний період перед остаточним виходом Великої Британії з ЄС. Передбачалося, що за цей час сторони домовляться про принципи подальших відносин у самих різних сферах.
Нагадаємо, що Лондон і Брюссель у глухому куті щодо угоди за місяць до Brexit
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