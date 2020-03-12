Барньє не обіцяє укладення угоди з Лондоном про майбутні відносини після Brexit

Минулої неділі глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що для Лондона і Брюсселя, які ведуть переговори про відносини після Brexit, настає вкрай важливий тиждень

За словами дипломатів, Барньє розраховує, що найближчими днями стане зрозуміло, до чого привели переговори - успіху або провалу.

Головний парламентер Євросоюзу Мішель Барньє заявив, що абсолютно не впевнений у тому, чи зможе домогтися угоди між Великою Британією і ЄС про майбутні відносини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми швидко наближаємося до вирішального моменту в переговорах щодо Brexit", - наводять західні ЗМІ слова Барньє, сказані під час відеоконференції з європейськими дипломатами.

Він зазначив, що як і раніше не зрозуміло, чи зможуть учасники переговорів подолати розбіжності з ключових питань, і чи буде угода.

За словами дипломатів, Барньє розраховує, що найближчими днями стане зрозуміло, до чого привели переговори - успіху або провалу.

Минулої неділі глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що для Лондона і Брюсселя, які ведуть переговори про відносини після Brexit, настає вкрай важливий тиждень.

У кінці 2020 року завершується перехідний період перед остаточним виходом Великої Британії з ЄС. Передбачалося, що за цей час сторони домовляться про принципи подальших відносин у самих різних сферах.

Нагадаємо, що Лондон і Брюссель у глухому куті щодо угоди за місяць до Brexit