Баскетболістки "Франківська" здобули четверту перемогу в Європейській лізі

Здобувши четверту перемогу в п'яти матчах, "Франківськ-Прикарпаття" піднявся на другу сходинку турнірної таблиці.

Важливу перемогу в Європейській лізі здобув жіночий баскетбольний клуб "Франківськ-Прикарпаття", обігравши в гостях чеську "Остраву".

Команда з Івано-Франківська перемогла з рахунком 74:63 (20:14, 23:9, 14:28, 17:12), передає Укрінформ.

В українській команді дабл-дабл в активі Оксани Моллової (18 очок, 13 підбирань) та Таїсії Удоденко (16 очок, 17 підбирань).

Здобувши четверту перемогу в п'яти матчах, "Франківськ-Прикарпаття" піднявся на другу сходинку турнірної таблиці.

Тепер підопічні Юрія Процюка вирушать до Хомутова (Чехія), де 14-15 січня проведуть останні поєдинки групового етапу. У суботу, 14 січня, о 16.30 "Франківськ-Прикарпаття" зійдеться з команою "Полонія" (Варшава, Польща), яка виграла усі свої п’ять матчів.