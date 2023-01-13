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Баскетболістки "Франківська" здобули четверту перемогу в Європейській лізі

13 січня 2023, 11:06
Баскетболістки
баскетбольна команда Франківськ-Прикарпаття
Здобувши четверту перемогу в п'яти матчах, "Франківськ-Прикарпаття" піднявся на другу сходинку турнірної таблиці.

Важливу перемогу в Європейській лізі здобув жіночий баскетбольний клуб "Франківськ-Прикарпаття", обігравши в гостях чеську "Остраву".

Команда з Івано-Франківська перемогла з рахунком 74:63 (20:14, 23:9, 14:28, 17:12), передає Укрінформ. 

В українській команді дабл-дабл в активі Оксани Моллової (18 очок, 13 підбирань) та Таїсії Удоденко (16 очок, 17 підбирань).

Здобувши четверту перемогу в п'яти матчах, "Франківськ-Прикарпаття" піднявся на другу сходинку турнірної таблиці.

Тепер підопічні Юрія Процюка вирушать до Хомутова (Чехія), де 14-15 січня проведуть останні поєдинки групового етапу. У суботу, 14 січня, о 16.30 "Франківськ-Прикарпаття" зійдеться з команою "Полонія" (Варшава, Польща), яка виграла усі свої п’ять матчів.


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