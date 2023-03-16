Батальйон танків Leopard 2 для України буде сформований найближчим часом – Блащак

Польща вже передала Україні обіцяні танки Leopard 2, а решта країн, що входять до "танкової коаліції", зроблять це найближчим часом.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю Укрінформу.

Як зазначив міністр, Польща першою поставила Україні 14 танків Leopard 2A4. Водночас до складу танкового батальйону, який незабаром передадуть Україні, увійдуть ще 8 одиниць від Канади, 8 від Норвегії та не менше 6 танків від Іспанії. Фінляндія у межах коаліції надасть допоміжні транспортні засоби.

“Усі заявлені танки або вже в Україні, або прибудуть туди в дуже короткий час. Я також розраховую, що до передачі Україні танків Leopard приєднаються чергові країни”,- сказав міністр.