Він, зокрема, розкритикував свого сина через конфлікт з Трампом. Еррол Макс впевнений, що "Ілон припустився помилки".

Еррол Маск, батько американського мільярдера Ілона Маска, приїхав до Москви на форум головного ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна.

Про це повідомляє пропагандистське "Рен ТВ".

Еррол Маск зазначений як спікер влаштованого Дугіним "Форуму майбутнього 2050", на якому також виступатимуть Лавров, Малофєєв, пропагандистка Катерина Андрєєва та інші не менш токсичні персонажі, зокрема й із закордоння.

Маск-страший під час розмови з кремлівськими пропагандистами розкритикував сина за суперечку із президентом США Дональдом Трампом. Втім, він вважає, що цей скандал не критичний і може закінчитися вже завтра.

"Вони протягом п'яти місяців перебувають у стані сильного стресу. Дайте їм перепочити. Їм довелося позбутися всієї опозиції, спробувати повернути країну в нормальне русло, зайнятися звичайними справами і так далі, і вони дуже втомилися і напружені, так що ви можете очікувати чогось подібного, знаєте, в цьому немає нічого незвичайного", — вважає батько Маска.

Він також вважає, що Ілон Маск хоче дотримуватися принципу не давати демократам "реалізовувати їхні дурні ідеї".