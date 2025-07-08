Батько Маска заявив, що хоче відвідати окуповані росією території України
08 липня 2025, 14:33
Фото: ілюстративне
Еррол Маск порадив сину відвідати РФ
Південноафриканський бізнесмен та батько мільярдера Ілона Маска — Еррол Маск — заявив, що хоче відвідати українські території, які окупувала росія, а також порадив своєму сину відвідати рф.
Про це пишуть російські пропагандистські видання.
Чоловік, який раніше і сам відвідав москву, каже, що порадив би те саме зробити й своєму сину.
"Не думаю, що він був у росії, але я б рекомендував йому приїхати до росії. Я був у москві. Дивовижне місце", — сказав він.
Крім того, Еррол Маск висловив бажання відвідати території України, які окупувала рф:
"Так, я хотів би подивитися на ті частини росії, які возз’єдналися з росією. Оці штучні кордони, які були намальовані, ні до чого".