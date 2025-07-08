Еррол Маск порадив сину відвідати РФ

Південноафриканський бізнесмен та батько мільярдера Ілона Маска — Еррол Маск — заявив, що хоче відвідати українські території, які окупувала росія, а також порадив своєму сину відвідати рф.

Про це пишуть російські пропагандистські видання.

Чоловік, який раніше і сам відвідав москву, каже, що порадив би те саме зробити й своєму сину.

"Не думаю, що він був у росії, але я б рекомендував йому приїхати до росії. Я був у москві. Дивовижне місце", — сказав він.

Крім того, Еррол Маск висловив бажання відвідати території України, які окупувала рф:

"Так, я хотів би подивитися на ті частини росії, які возз’єдналися з росією. Оці штучні кордони, які були намальовані, ні до чого".