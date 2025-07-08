Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Батько Маска заявив, що хоче відвідати окуповані росією території України

08 липня 2025, 14:33
Батько Маска заявив, що хоче відвідати окуповані росією території України
Фото: ілюстративне
Еррол Маск порадив сину відвідати РФ
Південноафриканський бізнесмен та батько мільярдера Ілона Маска — Еррол Маск — заявив, що хоче відвідати українські території, які окупувала росія, а також порадив своєму сину відвідати рф.
 
Про це пишуть російські пропагандистські видання.
 
Чоловік, який раніше і сам відвідав москву, каже, що порадив би те саме зробити й своєму сину.
 
"Не думаю, що він був у росії, але я б рекомендував йому приїхати до росії. Я був у москві. Дивовижне місце", — сказав він.
 
Крім того, Еррол Маск висловив бажання відвідати території України, які окупувала рф:
 
"Так, я хотів би подивитися на ті частини росії, які возз’єдналися з росією. Оці штучні кордони, які були намальовані, ні до чого".
Ілон Масквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2025, 07:18
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Політика
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Переклад iPress – 07 липня 2025, 16:01
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Технології
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Переклад iPress – 07 липня 2025, 11:13
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 липня 2025, 09:14
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Політика
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2025, 00:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється