Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нинішня політика росії призведе до збільшення "бавовни" у різних російських містах.

Про це він сказав в ефірі телемарафоную.

"Я попереджав, що “бавовна” на росії буде наростати і вона буде з кожним днем все більше і більше. І нічого тут дивного немає, росія є росія. Треба чемно поводитися стосовно цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре", – зазначив Данілов.

При цьому він додав, що нинішня політика призведе до того, що вибухатиме не лише там, а ще й у багатьох містах.

Нагадаємо, На газопроводі у Чувашії (рф) стався вибух та пожежа. Попередньо, причиною став витік газу.