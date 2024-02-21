Байден анонсував новий масштабний пакет санкцій проти росії
21 лютого 2024, 11:11
Обмеження оголосять у відповідь на смерть Навального і "як відплату за дворічну війну, яку путін розпочав проти України".
Сполучені Штати оголосять про масштабний пакет санкцій проти росії в п’ятницю, 23 лютого.
Про це журналістам повідомив президент Джо Байден, пише The Guardian.
Санкції оголосять у відповідь на смерть російського політика Олексія Навального і "як відплату за дворічну війну, яку путін розпочав проти України".
Байден не оприлюднив подробиці нових обмежень проти москви.