Байден анонсував новий масштабний пакет санкцій проти росії

Обмеження оголосять у відповідь на смерть Навального і "як відплату за дворічну війну, яку путін розпочав проти України".

Сполучені Штати оголосять про масштабний пакет санкцій проти росії в п’ятницю, 23 лютого. Про це журналістам повідомив президент Джо Байден, пише The Guardian. Санкції оголосять у відповідь на смерть російського політика Олексія Навального і "як відплату за дворічну війну, яку путін розпочав проти України". Байден не оприлюднив подробиці нових обмежень проти москви.