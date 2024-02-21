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Байден анонсував новий масштабний пакет санкцій проти росії

21 лютого 2024, 11:11
Байден анонсував новий масштабний пакет санкцій проти росії
Обмеження оголосять у відповідь на смерть Навального і "як відплату за дворічну війну, яку путін розпочав проти України".

Сполучені Штати оголосять про масштабний пакет санкцій проти росії в п’ятницю, 23 лютого. 

Про це журналістам повідомив президент Джо Байден, пише The Guardian.

Санкції оголосять у відповідь на смерть російського політика Олексія Навального і "як відплату за дворічну війну, яку путін розпочав проти України".

Байден не оприлюднив подробиці нових обмежень проти москви.

 

санкціі проти росіївійна в Україніросія окупантиБайден США

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