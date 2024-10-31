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ПОЛІТИКА

Байден буде присутній на інавгурації президента США незалежно від переможця – Білий дім

31 жовтня 2024, 10:03
Байден буде присутній на інавгурації президента США незалежно від переможця – Білий дім
Дональд Трамп 2021 року не був присутнім на інавгурації Джо Байдена.

Президент США Джо Байден відвідає інавгурацію наступного очільника Білого дому в січні, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах.

Про це журналістам заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Reuters.

"Цей президент вірить у мирну передачу влади, і це те, що ви побачите. Справа не в ньому. Справа в американському народі. Це те, що повинен побачити американський народ, незалежно від того, хто переможе!", – заявила Жан-П’єр.

Вона додала, що Байден "безумовно візьме в цьому участь". Речниця Білого дому зазначила, що президенти, які йдуть у відставку, регулярно відвідують інавгурацію своїх наступників. При цьому, як зауважили в Reuters, Карін Жан-П’єр не згадала, що Трамп 2021 року не був присутній на інавгурації Байдена.

 Нове опитування CNN/SSRS показало, що 47% ймовірних американських виборців підтримують кандидата від демократів Камалу Гарріс і стільки ж (47%) — республіканського кандидата Дональда Трампа. Протягом усієї передвиборчої кампанії між Гарріс і Трампом точилася напружена боротьба. У вересні ймовірні виборці розділилися 48% на користь Гарріс і 47% на користь Трампа, що майже збігається з даними нового опитування.

Тим часом опитування, проведене відразу після того, як влітку президент США Джо Байден вийшов із перегонів, показувало, що 49% зареєстрованих виборців підтримували Трампа, а 46% — Гарріс.

Дональд ТрампДжо БайденВибори в СШАКамала Гарріс

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