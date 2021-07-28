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Байден: Через кібератаки може початися справжня війна

Я думаю, зростає ймовірність війни – справжньої війни зі зброєю з великою державою – це буде результатом дій у кіберпросторі
Президент Штатів Джо Байден попередив про загрозу війни через кібератаки, зокрема з боку Росії та Китаю.
Байден: Через кібератаки може початися справжня війна Фото: Mind.ua
Проце повідомляє Reuters.
 
"Я думаю, зростає ймовірність війни – справжньої війни зі зброєю з великою державою – це буде результатом дій у кіберпросторі", - сказав Байден під час півгодинної промови в офісі директора Національної розвідки США.
 
Кібербезпека піднялася на перше місце в порядку денному для адміністрації Байдена після серії гучних атак на такі організації, як компанія з управління мережами SolarWinds, Colonial Pipeline, м'ясопереробна компанія JBS та програмна компанія Kaseya.
 
Ці кібератаки завдали шкоди, у тому числі енергетиці та продовольству в деяких регіонах США.
 
Під час саміту в Женеві президент Джо Байден передав президенту РФ Владіміру Путіну список об’єктів критично важливої інфраструктури США, і це стало "посланням" американського лідера про потенційну відповідь Вашингтона за кібератаки на них.
 
З тих пір посадовці команди адміністрації Байдена з питань національної безпеки постійно контактують з Кремлем через кібератаки на США.
 
Байден також озвучив загрози з боку Китаю, який до середини 2040-х років може стати "найпотужнішою військовою силою у світі" і країною з "найбільшою економікою у світі".
 
Під час свого виступу Байден також подякував представникам американських спецслужб, підкреслив свою впевненість у їхній роботі та заявив, що не буде чинити на них тиску.
 
Нагадаємо, що президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін невдовзі після особистої зустрічі провели телефонну розмову, де головною темою обговорення стали кібератаки.
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28 07 2021 09:55
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