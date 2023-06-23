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Байден домовився з прем'єром Індії взяти участь у відновленні України

23 червня 2023, 10:05
Байден домовився з прем'єром Індії взяти участь у відновленні України
Джерело: .ukrinform
Політики обговорювали військову та економічну співпрацю.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді домовилися спільно брати участь у повоєнному відновленні України.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У спільному зверненні США та Індія оголосили себе одними з найближчих партнерів у світі. Обидві країни наголосили на важливості дотримання міжнародного порядку, заснованого на правилах. Вони також зазначили, що сучасний світовий порядок побудовано на засадах Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав.

Обидва політики висловили глибоке занепокоєння війною в Україні та засудили її трагічні гуманітарні наслідки, відзначивши серйозний вплив війни на глобальну економічну систему, в тому числі на продовольчу, паливну та енергетичну безпеку.

Крім того, Байден та Моді зобов'язалися продовжувати надання гуманітарної допомоги народу України та погодилися спільно працювати над відновленням країни.

"Обидві країни й надалі зобов'язуються надавати гуманітарну допомогу народу України. Вони закликали поважати міжнародні норми права, принципів статуту ООН, територіальної цілісності та суверенітету. Обидві країни погодилися щодо важливості постконфліктної реконструкції України", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Індії здійснює візит до США, під час якого Білий дім сподівається зміцнити союзні відносини з Індією на противагу Китаю та росії.

Під час візиту політики обговорювали військову та економічну співпрацю. Внаслідок переговорів компанія General Electric підписала договір на виробництво в Індії реактивних двигунів для літаків. Також Білий дім підштовхує Індію до купівлі великої парії ударних безпілотників.

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