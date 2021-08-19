ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден не виключив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня, початково встановленого дедлайну виведення військ, щоб евакуювати з країни всіх американців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден допустив продовження терміну перебування військ США в Афганістані
"їх усЯкщо ми цього не зробимо, ми точно визначимо, хто залишився… І якщо залишиться американські громадяни, ми залишимось, поки не вивеземо іх
Фото: The White House
Про це Байден заявив в інтерв'ю телеканалу АВС, повідомляє "Європейська правда".
Байден зазначив, що він зосереджений на завершенні місії до 31 серпня, але визнав, що вона може затягнутися.
"Американці повинні розуміти, що ми спробуємо це зробити до 31 серпня", - зазначив президент США.
"їх усЯкщо ми цього не зробимо, ми точно визначимо, хто залишився… І якщо залишиться американські громадяни, ми залишимось, поки не вивеземо іх", - сказав Байден.
Глава США додав, що окрім 10-15 тисяч американців, які потребують евакуації, є ще від 50 до 65 тисяч афганців, яких США також хочуть вивезти.
За його словами, усе залежатиме від того, як буде розвиватися ситуація, і чи вдасться досягти щоденної евакуації з країни п'яти-семи тисяч осіб.
Раніше Байден став на захист свого рішення про виведення американських військ з Афганістану, незважаючи на сцени хаосу і паніки, спричинені переходом влади в країні до "Талібану".
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