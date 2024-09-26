Байден дозволив надати Україні американські авіабомби JSOW

Також він доручив Пентагону надати всі гроші, які залишилися в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні, до кінця цього року.

У новому пакеті допомоги від США на суму майже $8 млрд зокрема будуть присутні крилаті авіабомби JSOW.

Про це стало відомо із заяви президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого Дому.

"Щоб посилити можливості України для завдання далекобійних ударів, я вирішив надати боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW)", – йдеться в заяві.

Також Байден заявив, що доручив Міноборони США надати всі гроші, які залишилися в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні, до кінця його терміну перебування на посаді, тобто до кінця 2024 року. Зокрема, на цю суму Україні буде передана додаткова батарея ППО "Patriot" та боєприпаси до неї, БПЛА, боєприпаси класу "повітря-земля". Крім того, частина грошей піде на навчання українських пілотів літати на винищувачах F-16.

"Щоб розвинути спроможність ВПС України, я доручив Міністерству оборони розширити навчання українських пілотів на F-16, у тому числі шляхом підтримки підготовки ще 18 пілотів наступного року", – зазначив Байден.