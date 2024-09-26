Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Байден дозволив надати Україні американські авіабомби JSOW

26 вересня 2024, 15:55
Байден дозволив надати Україні американські авіабомби JSOW
Також він доручив Пентагону надати всі гроші, які залишилися в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні, до кінця цього року.
У новому пакеті допомоги від США на суму майже $8 млрд  зокрема будуть присутні крилаті авіабомби JSOW. 
 
Про це стало відомо із заяви президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого Дому.
 
"Щоб посилити можливості України для завдання далекобійних ударів, я вирішив надати боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW)", – йдеться в заяві.
 
Також Байден заявив, що доручив Міноборони США надати всі гроші, які залишилися в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні, до кінця його терміну перебування на посаді, тобто до кінця 2024 року. Зокрема, на цю суму Україні буде передана додаткова батарея ППО "Patriot" та боєприпаси до неї, БПЛА, боєприпаси класу "повітря-земля". Крім того, частина грошей піде на навчання українських пілотів літати на винищувачах F-16.
 
"Щоб розвинути спроможність ВПС України, я доручив Міністерству оборони розширити навчання українських пілотів на F-16, у тому числі шляхом підтримки підготовки ще 18 пілотів наступного року", – зазначив Байден.
бомбиДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Політика
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 00:22
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Технології
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 15:43
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Політика
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється