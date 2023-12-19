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Байден готовий до компромісів з республіканцями для розблокування допомоги Україні – Кірбі

19 грудня 2023, 08:07
Байден готовий до компромісів з республіканцями для розблокування допомоги Україні – Кірбі
Фото: УНН
Йдеться про питання міграційної політики і безпеки кордону.

На вихідних відбулися активні дискусії за участі Білого дому щодо розблокування допомоги Україні. 

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Як сказав президент, важливо просуватися вперед, і він готовий вести добросовісні переговори, він також готовий йти на компроміси як у питаннях міграційної політики, так і в питаннях безпеки кордону”,- зазначив Кірбі.

Представник Білого дому нагадав, що кошти на безпекову допомогу Україні майже вичерпалися.

Тому, наголосив Кірбі, необхідно досягнути прогресу в цих дискусіях.

Нагадаємо, що спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу наступного тижня. Демократи намагалися домовитися і навіть пропонували провести ще одну сесію наступного тижня. Байден казав, що готовий на компроміс, а республіканці – що все підтримають, однак Білий дім мусить почати діалог з ними й погодитися на жорсткі зміни в міграційному законодавстві.  

допомога УкраїніКірбівійна в Україніросія окупантиБайден США

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