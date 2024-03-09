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Байден готовий підписати закон про заборону TikTok, Трамп проти

09 березня 2024, 11:21
Байден готовий підписати закон про заборону TikTok, Трамп проти
Джерело: kompanion
Республіканець не хоче, щоб через обмеження доступу до китайської соцмережі зросли прибутки Facebook та Instagram.

Президент США Джо Байден заявив, що в разі потрапляння на його стіл закону про можливу заборону соціальної мережі TikTok, він поставить під ним свій підпис.

Про це повідомляє Reuters.

Господар Білого дому не має заперечень до ініціативи конгресменів змусити китайську компанію ByteDance упродовж пів року продати популярний сервіс коротких відео. В разі відмови американські законодавці хочуть закрити доступ до TikTok на території країни, адже вважають, що з його допомогою уряд Китаю збирає інформацію про громадян США. 

Проти ймовірної заборони соцмережі виступив опонент Байдена на прийдешніх виборах Дональд Трамп.  Щоправда причина у республіканця особиста. На думку мільярдера, заборона TikTok призведе до подвоєння прибутку інших популярних мереж - Facebook та Instagram, які належать компанії Meta. Трамп має образу на бізнес Марка Цукерберга через те, що після штурму Капітолію у січні 2021 року його акаунти у цих мережах були заблоковані.

ЗАБОРОНАTikTokвійна в Україніросія окупанти

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