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Байден готовий піти "на значні поступки" республіканцям, щоб допомогти Україні – Reuters

08 грудня 2023, 10:57
Байден готовий піти
Фото: Mind.ua
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість підтримати низку вимог республіканців.

Адміністрація президента США Джо Байдена може підтримати нові обмеження щодо шукачів притулку і розширити процес депортації, щоб республіканці все ж підтримали додаткове фінансування для України та Ізраїлю.

Про це пише Reuters.

Джерела видання зауважили, що Білий дім розгляне ідею про "безпечну третю країну", яка відмовлятиме в наданні притулку мігрантам, які проходять через іншу країну на шляху до США. 

Ще одним пунктом майбутньої угоди може бути процес швидкої депортації, який діятиме по всій країні, а не лише на кордоні.

Тим часом двопартійна група сенаторів, які хочуть досягти угоди, обговорюють кількісне обмеження запитів на надання притулку. Позиція адміністрації Байдена щодо цього залишається незрозумілою.

Очолювана республіканцями Палата представників планує завершити роботу до 14 грудня і піти на рідзвяні канікули, тому для ухвалення рішення про допомогу залишається менше тижня. У Сенаті, який очолюють демократи, аналогічний графік.

Законопроєкт про надання Україні та Ізраїлю нової фінансової допомоги для безпекових потреб заблоковано в Сенаті США у середу через наполягання республіканців на своїх вимогах про посилення заходів із контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Під час голосування, яке мало б прокласти шлях до початку обговорення законопроєкту, голоси розділилися таким чином – 45 "за" і 48 – "проти", що означає, що виділення пакету у 110,5 мільярдів доларів не змогло отримати 60 необхідних голосів для проходження документа.

Саме з цього пакету допомоги понад 60 млрд дол мали б бути виділені для України.

Незадовго до провалу цього процедурного голосування в Сенаті, президент США Джо Байден виступив перед Конгресом і закликав затвердити подальше фінансування допомоги Україні найближчим часом – до початку різдвяних канікул. Байден заявив, що погодження допомоги Києву не може чекати.

За даними західних ЗМІ, президент рф путін не збирається йти на поступки найближчим часом, адже хоче подивитися, чи скоротиться військова допомога Заходу наступного року і хто стане новим президентом США.

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