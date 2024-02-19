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ПОЛІТИКА

Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників США щодо допомоги Україні – Reuters

19 лютого 2024, 18:58
Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників США щодо допомоги Україні – Reuters
Він додав, що республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні.

Президент США Джо Байден погодився провести зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб обговорити нове фінансування допомоги Україні.

Як повідомляє Reuters.

"Звичайно, я радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати", - сказав Байден.

Він додав, що республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні, яка потрібна у війні з російськими окупантами.

Також президент додав, що республіканці роблять велику помилку, "відступаючи від загрози росії" та "відступаючи від НАТО".

"Це просто шокує. Я ніколи не бачив нічого подібного", - зазначив Байден.

За словами американського лідера, він сподівається, що смерть так званого російського опозиціонера Олексія Навального підштовхне республіканців до підтримки допомоги Україні, але додав, що не впевнений, що це щось змінить.

Нагадаємо, що США вже кілька місяців не можуть затвердити нове фінансування допомоги Україні. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд. $60 млрд закладено для нашої країни.

Для того, щоб законопроект набув чинності, його ще має підтримати Палата представників та підписати Байден.

Байдендопомога УкраїніПалата представників

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