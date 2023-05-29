Байден і Маккарті переконують Конгрес підтримати підвищення ліміту держборгу – CNN

Білий дім і високопоставлені республіканці у Конгресі активно працювали над отриманням підтримки попередньої угоди про підвищення ліміту державних запозичень.

Щодо положень документа члени парламенту обох партій висловлюють свої застереження.

Про це повідомляє CNN.

Президент США Джо Байден ввечері неділі привітав угоду і заявив: "Вона запобігає найгіршій можливій кризі – дефолту, який був би першим в історії нашої країни".

Крім того, спікер Палати представників Кевін Маккарті оприлюднив текст законопроєкта, проте що багато питань залишаються не вирішними, і залишається мало певності в тому, що країні вдасться уникнути дефолту.

"Принципова угода", досягнута республіканцями в Палаті представників і Білим домом пізно ввечері в суботу, стала результатом напружених переговорів, що велися упродовж усього минулого тижня.

Угода, яка передбачає підвищення стелі держборгу на 2 роки, заморожування витрат на внутрішні програми, збільшення витрат на оборону та ветеранів, запровадження нових вимог до федеральних програм продовольчої допомоги й зміну деяких правил щодо отримання дозволів на видобуток енергоносіїв, містить положення, покликані схилити членів обох партій до голосування за неї.

Одразу після оголошення про угоду члени обох партій виступили проти окремих деталей.

Республіканці вимагають більшого скорочення витрат та погрожують призупинити свою підтримку.

Провідний демократ в Палаті представників, Хакім Джеффріс із Нью-Йорка висловив сумнів, щодо підтримки законопроєкту з боку більшості демократів.

Водночас Маккарті відкинув побоювання, що йому забракне голосів його однопартійців.

"Це хороший, сильний законопроєкт, за який проголосує більшість республіканців", - сказав Маккарті.

Байден вчора заявив, що він відкритий у майбутньому до ідеї застосування 14-ї поправки, яка дає президентові право в односторонньому порядку збільшити ліміт, аби уникнути дефолту.

Принципова угода, досягнута між Білим домом і республіканцями в Палаті представників, скасує ліміт боргу на два роки і обмежить необоронні витрати до рівня поточного фінансового року, пише видання.