Байден і Макрон обговорять Ізраїль та Україну під час державного візиту

Також важливим питанням буде торгівля.

Після заходів до 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 8 червня, прийме американського лідера Джо Байдена з державним візитом, який супроводжуватиметься помпезністю й парадом. Очікується, що президенти обговорять, зокрема, торгівлю, Ізраїль та Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Обидва лідери, яких пов'язують теплі стосунки, попри минулу напруженість через угоду з Австралією щодо підводних човнів, візьмуть участь у вітальній церемонії зі своїми дружинами біля Тріумфальної арки і в параді на Єлисейських полях. Після цього проведуть зустріч щодо політичних питань, а потім відвідають вечерю.

Байден приймав Макрона з державним візитом у Білому домі в 2022 році.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що переговори між двома лідерами торкнуться війни Росії проти України, війни Ізраїлю з Хамас у Секторі Гази, співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також політичних питань, починаючи від зміни клімату й закінчуючи штучним інтелектом та ланцюгами поставок.

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що країни оголосять про план спільної роботи над забезпеченням правопорядку на морі, а берегова охорона США і військово-морський флот Франції обговорять посилення співпраці.

Очікується, що Байден і Макрон також говоритимуть про зміцнення НАТО. Обидва президенти пообіцяли, що їхні країни підтримуватимуть Україну, хоча вони ще не домовилися про план використання заморожених російських активів для допомоги Києву. Представник Міністерства фінансів США заявляв, що Сполучені Штати та їхні партнери з G7 досягли прогресу в цьому питанні.

Макрон і Байден обговорять і ситуацію на Близькому Сході. Президент США був рішучим прихильником Ізраїлю, який веде війну проти Хамас після нападу бойовиків у жовтні минулого року. Але десятки тисяч смертей палестинців у Секторі Гази підірвали підтримку лівої політичної бази Байдена щодо Ізраїлю.

Також важливе місце під час переговорів двох президентів матимуть торговельні проблеми між двома сторонами Атлантики. Закон США про зниження інфляції, який Байден підписав у серпні 2022 року, викликав невдоволення серед європейських чиновників; вони вважають його протекціоністським кроком, який викачує інвестиції з компаній ЄС.

Під час візиту до Вашингтона у 2022 році Макрон заявив, що пакет субсидій може розділити Захід і послабити відновлення Європи після пандемії COVID-19 у той час, коли Вашингтон шукає союзників на тлі зростання впливу Китаю та протистояння російській агресії. Відтоді європейські союзники домоглися від Вашингтона незначних поступок.

Байден прибув до Франції в середу, 5 червня. Його візит покликаний підкреслити відданість союзникам Штатів у Європі.