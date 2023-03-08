Байден і Макрон обговорили підтримку України

Серед іншого - пообіцяли й надалі продовжувати надавати Україні безпекову допомогу.

Президент США Джо Байден 7 березня провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомили в адміністрації Білого дому.

"Обидва лідери обговорили свою підтримку України, включно із зобов'язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та стягувати з росії відшкодування за агресію", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови Байден та Макрон також обговорили співпрацю між США та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні та спільні зусилля щодо реагування на виклики, які створює КНР для світопорядку, заснованого на правилах.

Окрім цього, політики підтвердили відданість тісній координації прискорення переходу до чистої енергетики.