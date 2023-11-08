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Байден і Сі Цзіньпін плануються зустрітись 15 листопада

08 листопада 2023, 08:43
Байден і Сі Цзіньпін плануються зустрітись 15 листопада
Президент Сполучених Штатів Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада.

Про це повідомляє Kyodo, посилаючись на високопоставлених чиновників адміністрації США. 

"Вашингтон і Пекін активно готують на цю дату зустріч Байдена та Сі, яка відбудеться на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Сан-Франциско 11 – 17 листопада", - заявив співрозмовник.

Попри повідомлення Білого Дому про принципову домовленість стосовно переговорів, Китай не підтвердив присутність Сі на майбутньому саміті АТЕС. 

В китайському відомстві обіцяють оголосити про поїздку голови КНР до США " свій час".

Байден і Сі попереднього разу зустрічалися рік тому на Балі під час саміту G20. 

Лідер Китаю востаннє відвідував Сполучені Штати в квітні 2017 року, але глава китайської дипломатії Ван Ї я перебував із візитом у США в кінці жовтня цього року. Він зустрівся з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. 

Головною метою візиту Вана була підготовка ймовірної зустрічі Байдена та Сі на полях саміту АТЕС. 

Наразі досі є розбіжності щодо основних гострих питань, Вашингтон і Пекін заявляли, що прагнуть відповідально керувати двосторонніми відносинами аби гарантувати, що їхня конкуренція не переросте у конфлікт. 

Адміністрація Байдена прагне відновити канали зв’язку між військовими двох країн, щоб зменшити ризик прорахунків, але незрозуміло, чи досягнуть Байден і Сі домовленості про це під час зустрічі наступного тижня. 

США і Китай заявили, що хочуть обговорити потенційні сфери співпраці щодо глобальних викликів, таких як зміна клімату, але вони зайняли різні позиції щодо війни росії в Україні та конфлікту, який спалахнув місяць тому між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням Хамас.

В кінці жовтня стало відомо, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

 

СШАКитайСі ЦзіньпінБайден

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