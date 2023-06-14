Байден і Столтенберг у Вашингтоні говорили про війну рф проти України

Президент США зазначив, що понад 40 країн світу віддані збереженню незалежності України: "Думаю, це дуже чітке повідомлення".

Одною з ключових тем зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі стала довгострокова підтримка України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

До початку переговорів у Білому домі Столтенберг і Байден наголосили на спільних зусиллях країн НАТО у підтримці України. Так, генсек Альянсу заявив про своє сподівання, що за підсумками саміту країни-члени посилять підтримку України. Столтенберг наголосив, що допомагати Україні – в інтересах безпеки усіх країн НАТО.

"Що більше території українцям вдасться звільнити , то сильнішими вони будуть за майбутнім столом переговорів. І тим вірогідніше те, що в якийсь момент президент путін зрозуміє, що він ніколи не зможе виграти свою агресивну війну на полі бою", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що брутальне російське вторгнення до України стало не лише нападом на саму державу, а й на ключові цінності та свободу людей усюди.

"Тому президенту путіну не можна дозволити виграти цю війну, тому що це буде не лише трагедією для українців, а й зробить світ більш небезпечним", – пояснив генсек Альянсу.

Він додав, що перемога росії у війні стала б посланням іншим авторитарним лідерам в усьому світі, зокрема, Китаю, що ті можуть досягати своїх цілей військовою силою.

"Тоді ми станемо більш вразливими. Тож це в інтересах нашої безпеки – підтримувати Україну", – зазначив Столтенберг.

Під час спільного виходу до преси із держсекретарем США Ентоні Блінкеном генсек Альянсу заявив:

"Військова підтримка України з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою просто зараз, оскільки українці почали наступ, вони тільки розпочали, але набирають силу".

Президент США подякував генсеку НАТО за його потужне лідерство.

Про майбутній саміт Альянсу Байден сказав: "Понад 40 країн віддані незалежності України. Думаю, це дуже чітке повідомлення. З Божою поміччю ми збережемо цю єдність. путін зробив помилку. Він сподівався на "фінляндизацію" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії та, сподіваюсь, невдовзі Швеції", – констатував американський лідер.