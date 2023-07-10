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Байден і Сунак у Лондоні обговорили підтримку України

10 липня 2023, 20:17
Байден і Сунак у Лондоні обговорили підтримку України
Фото: Mind.ua
Серед іншого сторони обговорили Атлантичну декларацію про економічне партнерство.

Продовження підтримки України в умовах її протистояння російській агресії стала однією з головних тем зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака у Лондоні.

Про це повідомили у понеділок у Білому домі, передає Укрінформ.

"Лідери розглянули підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Вони підтвердили свою непохитну підтримку України в умовах поточної агресії рф", – йдеться у заяві.

Крім того, зазначається, що сторони обговорили Атлантичну декларацію про економічне партнерство, яке започаткували у червні, зокрема наступні кроки для досягнення ключових результатів упродовж найближчих місяців. 

Під час зустрічі також ішлося про розвиток подій у Північній Ірландії та зусилля щодо забезпечення прогресу.

Як повідомляє The Guardian із посиланням на речника британського прем'єра, Сунак хоче попрацювати зі союзниками над питанням вступу України до НАТО.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що хоче попрацювати зі союзниками, щоб обговорити шлях вступу України до НАТО, але точний механізм цього підлягає обговоренню", – заявив речник британського прем'єра у понеділок після переговорів Сунака з президентом США Джо Байденом.

Він додав, що Україні було б недоцільно вступати в НАТО, коли триває війна з росією, але Сунак вважає, що "законне місце" України в Альянсі.

"Ми хочемо працювати зі США та нашими союзниками на шляху приєднання України", – сказав речник журналістам. 

Після зустрічі з Ріші Сунаком, Байден вирушив до Букінгемського палацу на зустріч із королем Чарльзом ІІІ. Це перша зустріч британського монарха з президентом США з моменту сходження на трон. На коронації були присутні перша леді США Джилл Байден і внучка Фіннеган Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок розпочав візит до Великої Британії. У вівторок-середу очільник Білого дому планує взяти участь у саміті НАТО в Вільнюсі. Після цього він має відвідати Фінляндію.

Сунаквійна в УкраїніБайден.СШАросія окупантипідтримка України

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