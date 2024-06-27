Байден і Трамп готуються до перших передвиборчих дебатів – WSJ

Перші дебати Джо Байдена і Дональда Трампа в передвиборчих перегонах на пост президента США відбудуться ввечері в четвер в Атланті, штат Джорджія.

Президент США Джо Байден і колишній глава Білого дому Дональд Трамп підготувалися до зіткнення з високими ставками під час перших президентських дебатів кампанії 2024 року в четвер, намагаючись переконати скептично налаштовану націю щодо своєї здатності обох ввійти у нову каденцію.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Очікувалося, що дебати в студії CNN в Атланті привернуть увагу до їхнього похилого віку. Так, Байден є найстарішим президентом США, йому 81 рік, а Трамп, якому 78 років, був одним з найстаріших президентів США. Їхні конкуруючі бачення економіки та демократії також будуть у центрі уваги.

"Матч-реванш між Байденом і Трампом знаменує собою перший випадок, коли США бачать повтор між двома кандидатами від основних партій з 1950-х років — і перший за участю нинішнього президента та колишнього з 1890-х років. Багато американців висловили невдоволення своїм вибором, і кампанії сподіваються, що дебати привернуть увагу до відносно статичної кампанії", - пише видання.